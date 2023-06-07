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2023-06-07
Україна представила форму на Європейські ігри-2023
Змагання відбудуться у Польщі.
У Києві відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023, інформує
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Парадну форму із серцем, що символізує девіз "З Україною в серці", розробив дизайнер Іван Фролов.
У презентації взяли участь Дар'я Білодід, Олексій Середа, Ксенія Байло та Павло Замятін.
Європейські ігри-2023 пройдуть у Кракові та низці інших міст Польщі з 21 червня по 2 липня. У більшості видів спорту змагання стануть кваліфікацією на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Україну представлятимуть 262 спортсмени. Це на 64 особи більше, ніж на попередніх змаганнях у Мінську у 2019-му році. Українці виступлять на Іграх у 27 із 30 видів спорту.
Варто зазначити, що спортсменів з Росії та Білорусі не було допущено на змагання.
Олексій Леонічев, ZN.ua