УЄФА офіційно змінив формулу відбору на чемпіонат світу

Українська збірна матиме більше шансів на потрапляння на турнір.

У середу, 28 червня, на черговому засіданні виконавчого комітету УЄФА було ухвалено рішення про зміну формату відбірного турніру чемпіонату світу 2026 року, інформує ZN.ua .

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Через збільшення кількості учасників фінальної частини чемпіонату світу–2026 з 32 до 48 команд, Європа отримає більше путівок, які розіграють. Спочатку УЄФА мав 13 путівок у фінальну частину, але тепер ця цифра збільшиться до 16.

Також було змінено формат відбору. Усі європейські збірні будуть поділені на 12 груп по 4-5 команд (шість груп по п'ять і шість груп по чотири), 12 переможців груп прямо вийдуть на чемпіонат світу, а 12 команд, які посіли друге місце, вирушать у плей-офф разом із чотирма. збірними з найкращим рейтингом з Ліги націй сезону-2024/2025, які не досягнуть успіху у відборі на ЧС. Ці 16 команд розіграють останні чотири місця на світовій першості від Європи.

Чемпіонат світу з футболу у червні-липні 2026 року прийматимуть США , Мексика та Канада. Ігри відбудуться у 16 містах/

Нагадаємо, ЧС-2026 стане першим в історії, у фінальній частині якого зіграють 48 команд. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом.