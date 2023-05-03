Україна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – Беленюк

Олімпійський чемпіон зазначив, що НОК слід було активніше тиснути на керівництво олімпійського спорту.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк негативно оцінив роботу України з боротьби з поверненням спортсменів із Росії до міжнародного спорту, інформує ZN.ua.

Україна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – Беленюк
© Скріншот Youtube

"Якби було зроблено достатньо, росіян би не допустили. А якщо їх допустили, очевидно – недостатньо. Я вважаю, що основна робота мала стосуватися безпосередньо Міжнародного олімпійського комітету. І Національний олімпійський комітет мав зробити все, щоб не було дано нових рекомендацій, які маємо зараз.

Чому? Поясню. Ми маємо велику кількість різних федерацій з великим впливом Росії усередині них. І зараз, коли по суті вся відповідальність була перекладена з МОК на безліч різних організацій, ми матимемо абсолютно хаотичний підхід до того, як ті чи інші федерації вирішують подібне питання – деякі тримаються, деякі одразу допускають.

Ми не бачимо жодної причини робити подібні речі, попри те, що з минулого року ситуація ніяк не змінилася. Росія продовжує вбивати українців, руйнувати спортивну інфраструктуру, і в нас уже близько трьохсот спортсменів, які загинули на цій війні", – сказав Беленюк в інтерв'ю DW.

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.


Данило Слесь, ZN.ua





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