Російських футболістів казахстанського клубу не пустили до Чехії на матч єврокубків

Окупанти продовжують бути ізгоями у Європі.

Росіяни Іван Коновалов, Альберт Габараєв, Павло Кірєєнко, а також білоруський півзахисник казхастанського "Тобола" Павло Забєлін не отримали дозвіл на в'їзд до Чехії на гру-відповідь плей-офф Ліги конференцій проти"Вікторії" Пльзень, інформує ZN.ua.

Російських футболістів казахстанського клубу не пустили до Чехії на матч єврокубків
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У казахстанському клубі заявили, що тепер мають намір бойкотувати матч у Чехії:

"На жаль, нашим легіонерам із ЄАЕС так і не дозволили вилітати разом із нами. Є ще надія щодо того, що вирішиться питання заїзду через іншу країну. Якщо їм дадуть мультивізу. Чи вийдемо ми на поле у разі, якщо нашим легіонерам з ЄАЕС не дадуть віз? Я думаю, швидше за все, ні", - заявив співвласник "Тоболу" Алімжан Калдіяров.

Зазначимо, що генеральним директором "Тоболу" є росіянин Андрій Канчельскіс, який народився у Кропивницькому, а в Україні грав за київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська сторона намагалася оскаржити рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), проте Верховний суд Швейцарії відмовився від розгляду апеляції РФС щодо усунення клубів та збірних від міжнародних турнірів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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