"Динамо" програло другий поспіль матч в УПЛ

Кияни поступилися у столиці України.

У неділю, 22 жовтня, у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги у Києві на стадіоні імені Лобановського "Динамо" приймало "Дніпро-1", інформує ZN.ua.
© ФК Динамо

Гості київської арени здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Гуцуляк, який на початку першого тайму чудово розібрався у штрафному майданчику і низом пробив Бущана.

Команда Луческу намагалася відігратися, проте, крім далеких ударів, особливих загроз підопічним Максимова створити не зуміла.

"Динамо" – "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Гуцуляк, 13.

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46), Бражко, Андрієвський (Шапаренко, 65), Шепелєв (Беніто, 65), Буяльський, Волошин (Кабаєв, 65), Ванат (Царенко, 82).

"Дніпро-1": Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Каплієнко, 77), Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк (Танчик, 61), Піхальонок, Леднєв, Філіппов (Маркос Андре, 65).

Попередження: Шепелєв, Беніто – Рубчинський, Сарапій, Гуцуляк, Каплієнко.

Після восьми зіграних поєдинків "Динамо" посідає сьоме місце у турнірній таблиці. "Дніпро-1" набрав 18 очок та перемістився на шосту позицію.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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