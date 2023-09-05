Лідер "Динамо" залишив розташування збірної України перед матчами з Англією та Італією

Футболіст не допоможе національній команді у найближчих матчах.

Півзахисник "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко не встигне відновитися до матчів відбору Євро-2024 з Англією та Італією, повідомляє прес-служба УАФ, інформує ZN.ua .

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24-річний українець отримав пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна у матчі з "Бешикташем". Відновлення гравця займе близько трьох тижнів, він уже покинув розташування національної команди.

Зазначимо, що Шапаренко лише на початку травня відновився від розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, через яку пропустив близько 8 місяців.

Натомість до збірної із резервного списку викликали хавбека "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

Нагадаємо, збірна України у трьох турах здобула перемоги над Північною Македонією та Мальтою, а також програла Англії на "Вемблі". Команда Сергія Реброва набрала 6 очок і посідає друге місце у групі С.

9 вересня національна команда прийматиме у Вроцлаві збірну Англії, а 12 вересня на виїзді зустрінеться з Італією.