"Зоря" – "Гент": прогноз букмекерів, де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Луганчани стартують у групі ЛК.

У четвер, 21 вересня, луганська "Зоря" у польському місті Люблін на "Арені Люблін" зіграє з бельгійським "Гентом" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24, інформує ZN.ua .

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Букмекери не вважають "Зорю" фаворитом майбутнього поєдинку. На перемогу українського клубу вони пропонують поставити із коефіцієнтом 8,20. Нічия – 4,95. Виграш бельгійців – 1,47.

В Україні поєдинок буде доступний у прямому ефірі за підпискою на медіасервісі MEGOGO та платформі Volia TV. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Нагадаємо, "Зоря" потрапила до групового етапу Ліги конференцій після того, як програла в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи чеській "Славії".

Окрім "Гента", суперниками бронзового призера УПЛ на груповому етапі також є ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів та ісландський "Брейдаблік".