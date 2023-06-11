Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП

Українці тріумфували на турнірі.

Збірна України виграла чемпіонат Європи серед футболістів із наслідками ДЦП, інформує ZN.ua.

Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП
Українці перемогли в Італії
© Фото из открытых источников

Українці у вирішальному матчі турніру в Італії обіграли команду Англії з рахунком 3:0.

Зазначимо, що у групі збірна України виявилася сильнішою за збірні Німеччини, Шотландії та Ірландії, а у півфіналі зламала опір іспанських футболістів.

У самому турнірі брали участь вісім команд, які були поділені на дві групи, а по дві найкращі виходили одразу до півфіналу.

Збірна України є однією із найкращих збірних серед футболістів з наслідками ДЦП, яка перемагала на чемпіонатах світу та Європи.

Дитячі церебральні паралічі (ДЦП) - термін, що поєднує групу хронічних непрогресуючих симптомокомплексів порушень в опорно-руховому апараті людини.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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