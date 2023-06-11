Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП
Українці тріумфували на турнірі.
Збірна України виграла чемпіонат Європи серед футболістів із наслідками ДЦП, інформує
Українці у вирішальному матчі турніру в Італії обіграли команду Англії з рахунком 3:0.
Зазначимо, що у групі збірна України виявилася сильнішою за збірні Німеччини, Шотландії та Ірландії, а у півфіналі зламала опір іспанських футболістів.
У самому турнірі брали участь вісім команд, які були поділені на дві групи, а по дві найкращі виходили одразу до півфіналу.
Збірна України є однією із найкращих збірних серед футболістів з наслідками ДЦП, яка перемагала на чемпіонатах світу та Європи.
Дитячі церебральні паралічі (ДЦП) - термін, що поєднує групу хронічних непрогресуючих симптомокомплексів порушень в опорно-руховому апараті людини.