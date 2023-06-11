Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП

Українці тріумфували на турнірі.

Збірна України виграла чемпіонат Європи серед футболістів із наслідками ДЦП, інформує ZN.ua .

Українці перемогли в Італії © Фото из открытых источников

Українці у вирішальному матчі турніру в Італії обіграли команду Англії з рахунком 3:0.

Зазначимо, що у групі збірна України виявилася сильнішою за збірні Німеччини, Шотландії та Ірландії, а у півфіналі зламала опір іспанських футболістів.

У самому турнірі брали участь вісім команд, які були поділені на дві групи, а по дві найкращі виходили одразу до півфіналу.

Збірна України є однією із найкращих збірних серед футболістів з наслідками ДЦП, яка перемагала на чемпіонатах світу та Європи.

Дитячі церебральні паралічі (ДЦП) - термін, що поєднує групу хронічних непрогресуючих симптомокомплексів порушень в опорно-руховому апараті людини.