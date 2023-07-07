Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
Українці виграли рекордну кількість золотих медалей в історії виступів на Іграх.
У Польщі завершилися Європейські ігри-2023, які стали третіми в історії, інформує
Збірна України завершила змагання на третьому місці медального заліку. В активі українських спортсменів 41 медаль – 21 золота нагорода, 12 срібних та 8 бронзових.
Медальний залік виграла Італія (100 медалей, 35-26-39), а друге місце посіла Іспанія (57 медалей, 21-17-19).
Українці вдруге поспіль стали третіми у медальному заліку та встановили рекорд за кількістю золотих медалей. На Іграх-2015 у Баку було 8 нагород найвищої проби, а у Мінську-2019 було 16 золотих медалей.
При цьому українці виграли медальні заліки у чотирьох видах спорту – тайському боксі, карате, стрибках у воду та веслуванні на байдарках та каное.