Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку

Українці виграли рекордну кількість золотих медалей в історії виступів на Іграх.

У Польщі завершилися Європейські ігри-2023, які стали третіми в історії, інформує ZN.ua.

Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
Українці виграли 21 золоту медаль
© НОК України

Збірна України завершила змагання на третьому місці медального заліку. В активі українських спортсменів 41 медаль – 21 золота нагорода, 12 срібних та 8 бронзових.

Медальний залік виграла Італія (100 медалей, 35-26-39), а друге місце посіла Іспанія (57 медалей, 21-17-19).

Українці вдруге поспіль стали третіми у медальному заліку та встановили рекорд за кількістю золотих медалей. На Іграх-2015 у Баку було 8 нагород найвищої проби, а у Мінську-2019 було 16 золотих медалей.

При цьому українці виграли медальні заліки у чотирьох видах спорту – тайському боксі, карате, стрибках у воду та веслуванні на байдарках та каное.


Данило Слесь, ZN.ua





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