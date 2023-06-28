Збірна України завершила груповий етап молодіжного Євро-2023 нічиєю з Іспанією

Українці двічі вели у рахунку.

27 червня молодіжна збірна України з футболу провела заключний матч групи B у фінальній частині чемпіонату Європи-2023 U-21, інформує ZN.ua .

Українці зустрічалися із Іспанією, а визначити переможця командам не вдалося – 1:1.

Руслан Ротань виставив на гру не оптимальний склад, оскільки раніше збірна здобула перемоги над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0), завдяки чому гарантувала собі путівку до чвертьфіналу турніру.

Іспанці вже на старті гри мали низку небезпечних моментів і навіть забили гол, коли воротар Нещерет помилився та подарував м'яч супернику. Арбітр це взяття воріт скасував, оскільки вважав, що іспанський футболіст заважав голкіперу ввести м'яч у гру.

Перед перервою українці несподівано забили, коли В'юнник головою замкнув подачу від Назаренка. Майже одразу після перерви Іспанія зрівняла рахунок – після прострілу Желізко зрізав м'яч у власні ворота.

Наприкінці поєдинку Україна знову вийшла вперед. Сікан заробив пенальті, а Судаков переграв воротаря. Однак на 90-й хвилині Руїс врятував для Іспанії нічию, відправивши м'яча поміж ніг голкіперу.

Іспанія U-21 – Україна U-21 – 2:2

Голи: Желізко, 49 (автогол), Руїс, 90 – В'юнник, 43, Судаков, 81 (з пенальті)

Іспанія U-21: Агірресабала (Лео Роман, 46), Мартінес Лопес, Гільямон, Хіла, Мануель Санчес - Юернабе, Сансет (Руїс, 63), Барренечеа, Орос Гуарте (Вейга, 71), Рікельме, Камельо (Бланко, 63)

Україна U-21: Нещерет, Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46), Желізко, Очеретько, Назаренко, Криськів (Бражко, 62), Брагару (Кащук, 62), В'юнник

Попередження: Криськів

Відеоогляд матчу

Україна посіла друге місце у групі B та у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем квартету D (Франція, Швейцарія, Норвегія та Італія). Поєдинки заплановані на 1 та 2 липня.