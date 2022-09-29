Збірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором

Українських спортсменів намагалися змусити виходити на ринг без прапора, інформує ZN.ua.

Збірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором
Збірна України не виступила на ЧЄ

Міжнародна боксерська асоціація (ІBA) намагалася змусити збірну України виступити на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором.

Про це повідомив Кирило Шевченко, який є президентом Федерації боксу України за даними єдиного державного реєстру.

"Події, що відбулися сьогодні на чемпіонаті Європи в Італії, а саме той ультиматум, який нам виставила перед початком змагань російська влада IBA, разом з віце-президентом, колишнім громадянином України Володимиром Продивусом – це категорично неприпустимо.

Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор та виступати під прапором IBA як знеособлену команду. Це суперечить усім законам, спроба образити честь наших хлопців та честь нашої країни.

Наші спортсмени все одно не здалися та влаштували протест, вийшовши з нашим прапором у руках та відмовившись від участі у змаганнях. Це коштувало нашим боксерам медалей та цінних перемог. Але вони, як справжні українці, обрали нашу улюблену країну. Ми зробимо все, щоб рашист Продивус та ворог та агресор Кремльов більше ніколи не були у світовому боксі”, – цитує Шевченка Tribuna.com.

Раніше Міжнародна асоціація боксу призупинила діяльність Федерації боксу України. В IBA не згодні з тим, що новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко, а Володимир Продивус був усунений із цієї посади. У результаті Продивуса було призначено координатором збірної України з боксу рішенням IBA.


Данило Слесь, ZN.ua





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