Відомому російському боксеру заборонили виходити на бій під національним прапором

Спортсмен вийшов без прапора РФ.

Відомому російському боксеру заборонили виходити на бій під національним прапором
Бій пройшов в ОАЕ
© newtortuga.com

Російський чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBA Дмитро Бівол повідомив, що йому заборонили виходити з російським прапором на бій з Хільберто Раміресом.

"Прямо так нічого не говорили. Просто було таке правило, що давайте без прапорів виходимо. І вже не було сенсу бодатися, лаятись. Усі і так розуміють", - сказав Бівол.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

Професійний бокс - один із небагатьох видів спорту, де дозволено виступати росіянам

Бій Бівола та Раміреса завершився перемогою росіянина одноголосним рішенням суддів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені
Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилученьМатч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень
Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоніСтало відомо, скільки заробили "Шахтар" та "Динамо" у поточному єврокубковому сезоні
Український футболіст "Динамо" потрапив у топ європейського рейтингу за важливим ігровим показникомУкраїнський футболіст "Динамо" потрапив у топ європейського рейтингу за важливим ігровим показником
На поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військовіНа поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військові
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні заборонили росіянам та білорусам брати участь у хокейних змаганняхВ Україні заборонили росіянам та білорусам брати участь у хокейних змаганнях
Збірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапоромЗбірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором
У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відеоУ США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео
Відомому німецькому футболісту загрожує тюремний термін за домашнє насильствоВідомому німецькому футболісту загрожує тюремний термін за домашнє насильство
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
У Придністров'ї заборонили проводити матчі єврокубківУ Придністров'ї заборонили проводити матчі єврокубків
Українському боксеру заборонили вийти на ринг із прапором та під патріотичну пісню в ІталіїУкраїнському боксеру заборонили вийти на ринг із прапором та під патріотичну пісню в Італії
Український плавець Романчук із національним рекордом виграв бронзову медаль чемпіонату світуУкраїнський плавець Романчук із національним рекордом виграв бронзову медаль чемпіонату світу
Известный украинский боксер поможет лучшему боксеру мира нокаутировать россиянинаИзвестный украинский боксер поможет лучшему боксеру мира нокаутировать россиянина
Лідер Першої ліги "Агробізнес" відмовляється виходити в Прем'єр-лігу. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости