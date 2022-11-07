Відомому російському боксеру заборонили виходити на бій під національним прапором

Російський чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBA Дмитро Бівол повідомив, що йому заборонили виходити з російським прапором на бій з Хільберто Раміресом.

"Прямо так нічого не говорили. Просто було таке правило, що давайте без прапорів виходимо. І вже не було сенсу бодатися, лаятись. Усі і так розуміють", - сказав Бівол.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

Професійний бокс - один із небагатьох видів спорту, де дозволено виступати росіянам

Бій Бівола та Раміреса завершився перемогою росіянина одноголосним рішенням суддів.