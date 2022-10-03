В Україні заборонили росіянам та білорусам брати участь у хокейних змаганнях

Федерація хокею України офіційно заборонила брати участь у чемпіонаті України гравцям із Росії та Білорусі.

Це рішення було прийняте на засіданні Ради Федерації хокею України.

Таким чином, ФХУ першою серед спортивних національних федерацій України затвердила пункт про заборону участі для росіян та білорусів у внутрішніх змаганнях.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося світових федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.