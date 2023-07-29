Українським шахістам рекомендовано уникати рукостискань із росіянами на міжнародних турнірах

Федерація шахів України оприлюднила свої рекомендації.

Федерація шахів України (ФШУ) закликала шахістів збірної відмовитися від рукостискань із представниками Росії та Білорусі на Кубку світу та інших міжнародних турнірах, інформує ZN.ua .

ФШУ зазначила, що необхідно також уникати будь-якого спілкування, спільних фото та появ на відео із шахістами з двох країн.

Федерація закликала уникати дій, які можуть зашкодити іміджу України.

"Продовжується війна, яку ведуть проти України та її народу Росія та Білорусь. При цьому велика кількість росіян та білорусів, у тому числі й шахісти, або підтримують владу своїх країн, або мовчки спостерігають за вбивствами та геноцидом українців.