Зірковий український боксер заявив про те, що готовий битися з росіянами

Українець хоче перемагати росіян.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) заявив, що готовий провести поєдинки з російськими боксерами, інформує ZN.ua.

Зірковий український боксер заявив про те, що готовий битися з росіянами
Гвоздик - колишній чемпіон світу у напівважкій вазі
© Top Rank

"Зараз усі кажуть, що не потрібно боксувати чи виступати на одній арені з російськими боксерами. Це складне питання. З одного боку, так, адже якщо росіяни боксують, то підвищують авторитет своєї держави. З іншого боку, ми з ним будемо не в шахи грати, а бити один одного. Якщо я битиму росіянина, я не думаю, що хтось буде надто засмучений в Україні", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC.

Українець у жовтні 2019 року програв технічним нокаутом бій проти росіянина Артура Бетербієва, після чого вирішив завершити кар'єру.

У лютому цього року Гвоздик відновив кар'єру і вже провів два переможні поєдинки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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