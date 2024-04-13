ЗСУ на фронті ліквідували російського боксера
Окупант воював проти України.
Російський боксер Станіслав Лукін ліквідований ЗСУ на харківському напрямі, повідомляє
За інформацією джерела, 19-річний майстер спорту з боксу і переможець різних всеросійських змагань був важко поранений ще в березні, в реанімації введений в кому, а потім помер від черепно-мозкової травми.
Повідомляється, що уродженець Старого Оскола (Білгородська область) на початку лютого пішов добровольцем, аби допомогти мобілізованому батькові.
Як стало відомо російським пропагандистським російським Telegram-каналам, перед похороном йому "зашили обличчя після уламків".
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого 2022 року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.