ЗСУ на фронті ліквідували російського боксера

Окупант воював проти України.

Російський боксер Станіслав Лукін ліквідований ЗСУ на харківському напрямі, повідомляє obozrevatel.com, інформує ZN.ua .

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За інформацією джерела, 19-річний майстер спорту з боксу і переможець різних всеросійських змагань був важко поранений ще в березні, в реанімації введений в кому, а потім помер від черепно-мозкової травми.

Повідомляється, що уродженець Старого Оскола (Білгородська область) на початку лютого пішов добровольцем, аби допомогти мобілізованому батькові.

Як стало відомо російським пропагандистським російським Telegram-каналам, перед похороном йому "зашили обличчя після уламків".

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".