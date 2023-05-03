ЗСУ на фронті ліквідували російського тренера з волейболу

Ще один окупант знайшов свою смерть на українській землі.

Тренер російської спортивної школи "Уралочка" Денис Єфанов загинув на війні в Україні, інформує ZN.ua.

ЗСУ на фронті ліквідували російського тренера з волейболу
Єфанов був мобілізований
© Фото из открытых источников

Повідомляється, що він потрапив під мінометний обстріл 27 квітня. Єфанов понад 20 років працював волейбольним тренером, а восени його мобілізували.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у країні. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується заклик на війну проти України ще 300 тисяч резервістів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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