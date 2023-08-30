ЗСУ на Запорізькому напрямку ліквідували російського хокеїста

Наші воїни вбили чергового спортсмена із РФ.

ЗСУ на Запорізькому напрямі ліквідували колишнього хокеїста смоленського "Славутича" Артема Гвоздика, інформує ZN.ua .

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35-річний окупант вирушив на війну до України у складі штурмових підрозділів ВДВ.

Повідомляється, що у складі "Славутича" він грав у сезоні-2015/16. Останнім часом виступав за команду ВДВ із міста Псков, а також тренував дітей.

За час кар'єри Гвоздик також грав за клуби ВХЛ (друга ліга Росії): "Тамбов", новочебоксарський "Сокіл" та барнаульський "Алтай".

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".