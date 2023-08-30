ЗСУ на Запорізькому напрямку ліквідували російського хокеїста

Наші воїни вбили чергового спортсмена із РФ.

ЗСУ на Запорізькому напрямі ліквідували колишнього хокеїста смоленського "Славутича" Артема Гвоздика, інформує ZN.ua.

ЗСУ на Запорізькому напрямку ліквідували російського хокеїста
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35-річний окупант вирушив на війну до України у складі штурмових підрозділів ВДВ.

Повідомляється, що у складі "Славутича" він грав у сезоні-2015/16. Останнім часом виступав за команду ВДВ із міста Псков, а також тренував дітей.

За час кар'єри Гвоздик також грав за клуби ВХЛ (друга ліга Росії): "Тамбов", новочебоксарський "Сокіл" та барнаульський "Алтай".

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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