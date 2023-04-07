Найкращий бомбардир в історії російського футболу втік з країни через війну в Україні

Він відмовився назвати це еміграцією.

Відомий російський ексфутболіст і тренер Олександр Кержаков зізнався, що виїхав з країни через обстановку навколо, інформує ZN.ua.

Найкращий бомбардир в історії російського футболу втік з країни через війну в Україні
Кержаков вирішив виїхати з РФ восени 2022-го року
© Чемпионат

"Це еміграція? Ні. Просто розуміли, що в ситуації, що склалася, нам хотілося поїхати туди, де тепло, і просто бути там, а не в Росії. Не втекти, не відхреститися від батьківщини, а просто виїхати в даний проміжок часу і побути де- то далеко. Тому що кожен день ти бачиш, читаєш новини. До тебе приходить розуміння та усвідомлення масштабності всього, що відбувається. Мені стало дуже важко, моїй дружині теж,і ми поїхали. Що мене не влаштовує у тому, що відбувається в Росії? Дуже важко говорити так, щоб це ні на що не вплинуло, це одна з найбільших проблем Росії.

Мені страшно. Я не міг у це повірити ніколи в житті, що таке можливе. Щоб зараз у такому сучасному та прогресивному суспільстві могло відбуватися те, що зараз відбувається. Я не можу цього зрозуміти. У мене не вкладається, на жаль. Я намагався, напевно, щось собі пояснити, але я не знаходжу відповідей", — сказав Кержаков у відео на YouTube-каналі журналіста Нобеля Арустамяна.

Нагадаємо, 40-річний Кержаков є найкращим бомбардиром в історії російського футболу, на його рахунку 233 забиті м'ячі за кар'єру.

Ексфутболіст відомий за своїми виступами за пітерський "Зеніт", московське "Динамо" та іспанську "Севілью".

Після завершення футбольної кар'єри Кержаков зайнявся тренерською роботою, тренуючи "Томь", "Парі ПН" та кіпрський "Карміотис", а восени минулого року Кержаков разом із сім'єю поїхав у Дубаї.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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