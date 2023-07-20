ЗСУ на Донбасі ліквідували російського футболіста

Окупант знайшов свою смерть на українській землі.

Російського футболіста Станіслава Дорошенка було ліквідовано в Україні, повідомляє відділ з питань спорту Павлівського району Краснодарського краю, інформує ZN.ua.

ЗСУ на Донбасі ліквідували російського футболіста
© Фото из открытых источников

Окупант загинув на 35 році життя на донецькому напрямку. Повідомляється, що він був покликаний на війну за мобілізацією восени минулого року.

Дорошенко, який мав позивний "Кабан", основну частину кар'єри виступав за друголігові команди "Кубань Холдинг" і "Кубань Холдинг 2", а також був у складах клубів "Барсук", "ПТС", "Атаман", "Путилівець Південь", "Спарта", "Штурм" і т.д.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у країні. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується заклик на війну проти України ще 300 тисяч резервістів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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