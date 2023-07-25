Зірковий ексфутболіст "Шахтаря" відмовився переходити до російського клубу

Гравець не хоче грати у РФ.

26-річний вінгер "Бенфіки" Давид Нерес не збирається переходити до російського "Зеніту", повідомляють португальські ЗМІ, інформує ZN.ua.

Зірковий ексфутболіст
© Скріншот Youtube

За інформацією джерела, в "Зеніті" планували, що для викупу Нереса їм вистачить 30 мільйонів євро, однак у "Бенфіці" виставили на нього цінник у 100 мільйонів євро.

Сам Нерес також не чинитиме тиск на "Бенфіку", бо не хоче переходити до "Зеніту", який не грає в Лізі чемпіонів, а також до країни, через яку він свого часу був змушений залишити "Шахтар".

Нагадаємо, Нерес перейшов до "Шахтаря" з "Аякса" минулої зими за 12 млн євро, проте через війну так і не дебютував у складі донецького клубу, а пізніше перейшов до португальської "Бенфіки".

У сезоні-2022/23 Нерес провів за "Бенфіку" 48 матчів, у яких відзначився 12 голами та 16 асистами.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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