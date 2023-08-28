Зірковий італійський наставник Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії

Італієць тренуватиме саудівців.

Федерація футболу Саудівської Аравії офіційно повідомила про призначення на посаду головного тренера національної збірної Роберто Манчіні, інформує ZN.ua.

Зірковий італійський наставник Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії
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Умови та термін дії контракту з 58-річним італійським фахівцем не повідомляється.

За інформацією італійських ЗМІ, йдеться про трирічну угоду, за якою Манчіні сумарно заробить 90 мільйонів євро.

Манчіні – є одним із найкращих італійських тренерів сучасності. Він очолив збірну Італії у 2018 році. Під його керівництвом італійці виграли чемпіонат Європи у 2021 році і не вийшли на чемпіонат світу-2022.

Цього літа стало відомо про те, що Роберто Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії.

Зазначимо, що Манчіні відомий і тим, що у період 2017/2018 італієць очолював пітерський "Зеніт".

Нагадаємо, клуби із Саудівської Аравії продовжують запрошувати європейських тренерів та футболістів. У новому сезоні місцевого чемпіонату виступатимуть багато зірок футболу, серед яких колишній капітан мадридського "Реала" Карім Бензема.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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