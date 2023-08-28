Зірковий італійський наставник Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії

Італієць тренуватиме саудівців.

Федерація футболу Саудівської Аравії офіційно повідомила про призначення на посаду головного тренера національної збірної Роберто Манчіні, інформує ZN.ua .

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Умови та термін дії контракту з 58-річним італійським фахівцем не повідомляється.

За інформацією італійських ЗМІ, йдеться про трирічну угоду, за якою Манчіні сумарно заробить 90 мільйонів євро.

Манчіні – є одним із найкращих італійських тренерів сучасності. Він очолив збірну Італії у 2018 році. Під його керівництвом італійці виграли чемпіонат Європи у 2021 році і не вийшли на чемпіонат світу-2022.

Цього літа стало відомо про те, що Роберто Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії.

Зазначимо, що Манчіні відомий і тим, що у період 2017/2018 італієць очолював пітерський "Зеніт".

Нагадаємо, клуби із Саудівської Аравії продовжують запрошувати європейських тренерів та футболістів. У новому сезоні місцевого чемпіонату виступатимуть багато зірок футболу, серед яких колишній капітан мадридського "Реала" Карім Бензема.