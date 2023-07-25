Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболу

Країна продовжує підписувати іменитих футболістів.

Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило 19,6 млрд євро на трансфери футболістів, повідомляє журналіст Бен Джейкобс, інформує ZN.ua.

Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболу
© Ittihad Club / Twitter

Цей бюджет має бути розподілений до 2030 року. У цей час має відбутися чемпіонат світу з футболу, на проведення якого країна претендує у спільній заявці разом із Єгиптом та Грецією.

Нагадаємо, клуби із Саудівської Аравії продовжують запрошувати європейських тренерів та футболістів. У новому сезоні місцевого чемпіонату виступатимуть багато зірок футболу, серед яких колишній капітан мадридського "Реала" Карім Бензема.

Саудівські клуби під час літнього трансферного вікна оформили низку гучних трансферів, серед яких переходи Каліду Кулібалі, Рубена Невеша, Сергія Мілінковича-Савіча, Роберто Фірміно, Н'Голо Канте та інші.

Наприкінці грудня минулого року "Аль-Наср" підписав Кріштіану Роналду, який перебував у статусі вільного агента після того, як він через скандальне інтерв'ю покинув "Манчестер Юнайтед".

Форвард заробляє по 200 млн. доларів на рік, що є рекордом в історії футболу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Українка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в ІталіїУкраїнка виборола дві медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Італії
"Дніпро-1" у кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти проти "Марселя" Маліновського"Дніпро-1" у кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти проти "Марселя" Маліновського
"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста
ЗСУ на Донбасі ліквідували російського футболістаЗСУ на Донбасі ліквідували російського футболіста
Блок рекламы


Похожие новости
Іспанець очолив молодіжну збірну України з футболуІспанець очолив молодіжну збірну України з футболу
Україна виграла бронзу на ЧС-2023 з водних видів спорту в артистичному плаванніУкраїна виграла бронзу на ЧС-2023 з водних видів спорту в артистичному плаванні
Російського футболіста не пустили на єврокубковий матч у ЕстоніїРосійського футболіста не пустили на єврокубковий матч у Естонії
Американський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболуАмериканський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболу
МОК звинуватив уряди європейських країн у їхньому небажанні повертати росіян у спортМОК звинуватив уряди європейських країн у їхньому небажанні повертати росіян у спорт
Екснаставник "Шахтаря" Йовічевіч очолив клуб із Саудівської АравіїЕкснаставник "Шахтаря" Йовічевіч очолив клуб із Саудівської Аравії
Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту ЄвролігуЖіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу
Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального залікуУкраїна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
"Динамо" гратиме матчі єврокубків у Румунії – ЗМІ"Динамо" гратиме матчі єврокубків у Румунії – ЗМІ
Переможець Ліги Європи виставив на трансфер усіх футболістівПереможець Ліги Європи виставив на трансфер усіх футболістів
Последние новости
Подгружаем последние новости