Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило майже 20 млрд євро на трансфери зірок футболу

Країна продовжує підписувати іменитих футболістів.

Міністерство спорту Саудівської Аравії виділило 19,6 млрд євро на трансфери футболістів, повідомляє журналіст Бен Джейкобс, інформує ZN.ua .

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Цей бюджет має бути розподілений до 2030 року. У цей час має відбутися чемпіонат світу з футболу, на проведення якого країна претендує у спільній заявці разом із Єгиптом та Грецією.

Нагадаємо, клуби із Саудівської Аравії продовжують запрошувати європейських тренерів та футболістів. У новому сезоні місцевого чемпіонату виступатимуть багато зірок футболу, серед яких колишній капітан мадридського "Реала" Карім Бензема.

Саудівські клуби під час літнього трансферного вікна оформили низку гучних трансферів, серед яких переходи Каліду Кулібалі, Рубена Невеша, Сергія Мілінковича-Савіча, Роберто Фірміно, Н'Голо Канте та інші.

Наприкінці грудня минулого року "Аль-Наср" підписав Кріштіану Роналду, який перебував у статусі вільного агента після того, як він через скандальне інтерв'ю покинув "Манчестер Юнайтед".

Форвард заробляє по 200 млн. доларів на рік, що є рекордом в історії футболу.