Іспанець очолив молодіжну збірну України з футболу
У команди з'явився наставник.
Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення про призначення іспанця Унаї Мельгоси на посаду головного тренера молодіжної збірної України, інформує
Повідомляється, що кандидатуру Мельгоси запропонував Сергій Ребров. До цього 47-річний іспанський фахівець працював у тренерському штабі Реброва у збірній України, "Динамо", угорському "Ференцвароші" та арабському "Аль-Айні".
Він відповідав за збір інформації про потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних.
Мельгоса розпочне шлях у молодіжній команді країни у вересні 2023 року у відбірному циклі до Євро-2025.
Нагадаємо, що попереднім тренером команди був Руслан Ротань, який дійшов із командою до півфіналу Євро-2023 і працюватиме з молодіжкою на Олімпіаді-2024.