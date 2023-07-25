Іспанець очолив молодіжну збірну України з футболу

У команди з'явився наставник.

Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення про призначення іспанця Унаї Мельгоси на посаду головного тренера молодіжної збірної України, інформує ZN.ua .

Повідомляється, що кандидатуру Мельгоси запропонував Сергій Ребров. До цього 47-річний іспанський фахівець працював у тренерському штабі Реброва у збірній України, "Динамо", угорському "Ференцвароші" та арабському "Аль-Айні".

Він відповідав за збір інформації про потенційних гравців збірної, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних.

Мельгоса розпочне шлях у молодіжній команді країни у вересні 2023 року у відбірному циклі до Євро-2025.

Нагадаємо, що попереднім тренером команди був Руслан Ротань, який дійшов із командою до півфіналу Євро-2023 і працюватиме з молодіжкою на Олімпіаді-2024.