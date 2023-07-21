"Динамо" відмовилося продавати свого таланта в італійський клуб

Киян не влаштували суму.

"Торіно" намагався купити півзахисника "Динамо" Володимира Бражка, але кияни відповіли відмовою, повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо, інформує ZN.ua .

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Італійський клуб запропонував за 21-річного українця 4 мільйони євро + бонуси та відсоток від майбутнього продажу, проте киян не влаштувала сума.

Цю інформацію підтвердив і президент "Динамо" Ігор Суркіс:

"Пропозиція "Торіно" принизлива. Володимир Бражко – один із наших найбільш талановитих півзахисників. І він принесе в майбутньому користь "Динамо". Усі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки. А якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то я не матиму команди.

Треба продавати так, як ми це зробили із Забарним, із Миколенком. Коли Андрій Шевченко тільки-но починав грати за основу "Динамо", нам пропонували продати його за 3 мільйони. Але ми розуміли, що він буде дорожчим", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, минулого сезону Бражко на правах оренди грав за "Зорю", забив 7 голів і зробив 1 асист у 29 матчах. "Торіно" у сезоні 2022/23 фінішував 10-м у Серії А.