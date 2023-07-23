"Не хотіли мати справу з росіянами": італійський клуб пояснив відмову продати футболіста в "Спартак"

Перехід бразильця Рожеріо зрештою зірвався.

Італійський "Сассуоло" відмовився продати бразильського захисника Рожеріо в московський "Спартак" через війну в Україні, інформує ZN.ua.
Рожеріо
© Transfermarkt

Позицію клубу прокоментував директор "Сассуоло" Джованні Карневалі:

"Переговори вів агент футболіста, була серйозна пропозиція на 8 мільйонів євро. З огляду на ситуацію ми вирішили відмовитися. Етичні причини: ми не хотіли мати справу з росіянами.

Ризик втратити гравця безкоштовно наступного року? Ми хотіли, щоб перемогло розуміння того, що не можна вести справи з певною країною. Навіть ціною безкоштовної втрати футболіста. Рожеріо залишається на трансферному ринку, але це будуть пропозиції вже іншого характеру", – цитує функціонера Goal.com.

Варто зазначити, що сам 25-річний футболіст був готовий переїхати до Росії, про що повідомляв його агент.


Данило Слесь, ZN.ua





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