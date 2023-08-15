Легендарний футболіст "Барселони" перейшов до клубу з ОАЕ

Гравець змінив команду.

Колишній півзахисник "Барселони" Андрес Іньєста перейшов у "Емірейтс" з ОАЕ, повідомляє офіційний твіттер клубу, інформує ZN.ua .

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Андрес підписав контракт до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Попереднім клубом 39-річного Іньєсти був японський "Віссел Кобе", за який він виступав з 2018 до 2023 року.

Футболіст зіграв 134 матчі за "Віссел Кобе", в його активі 26 голів та 25 асистів.

Андрес Іньєста провів у складі каталонського клубу 16 років. Колишній капітан "Барселони" виграв із командою 32 трофеї, серед яких чотири перемоги у Лізі Чемпіонів, шість у Кубку Іспанії та дев'ять у Ла Лізі.

"Емірейтс" минулого сезону посів друге місце в Дивізіоні 1 і вийшов у Лігу ОАЕ.