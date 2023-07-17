Воював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслування

Андрію Слупському було 54 роки.

Колишній український веслувальник Андрій Слупський помер після тяжкої хірургічної операції, інформує ZN.ua.

Воював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслування

Про це повідомила Федерація каное України.

Слупському було 54 роки, а останнім часом він перебував на фронті та протистояв вторгненню Росії. Там колишній спортсмен воював на Запорізькому напрямку, де командував САУ у складі 33-ї ОМБр.

Андрій Слупський був майстром спорту та багаторазовим чемпіоном України. З 1985-го по 1994-й роки він входив до складу національної збірної країни.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила на фронті вже понад 300 спортсменів, тренерів та працівників фізичної культури.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Усик подякував ЗСУ за можливість провести бій з ДюбуаУсик подякував ЗСУ за можливість провести бій з Дюбуа
Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед боємУсик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед боєм
"Дніпро-1" підписав капітана "Олександрії""Дніпро-1" підписав капітана "Олександрії"
"Зоря" продовжила оренду футболіста, який переніс інфаркт"Зоря" продовжила оренду футболіста, який переніс інфаркт
WTA дала оцінку відмові українських тенісисток від рукостискань із росіянками та білорускамиWTA дала оцінку відмові українських тенісисток від рукостискань із росіянками та білорусками
Блок рекламы


Похожие новости
Світоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою УкраїниСвітоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою України
Англійський футболіст з українським корінням знову став кандидатом до збірної УкраїниАнглійський футболіст з українським корінням знову став кандидатом до збірної України
"Динамо" розгромило чемпіона Кіпру у контрольному матчі"Динамо" розгромило чемпіона Кіпру у контрольному матчі
Український ексчемпіон світу Постол програв третій поспіль бійУкраїнський ексчемпіон світу Постол програв третій поспіль бій
Стали відомі подробиці можливого переходу голкіпера збірної України до "Інтера"Стали відомі подробиці можливого переходу голкіпера збірної України до "Інтера"
Казахстанський клуб підписав другого ексфутболіста "Динамо" та збірної УкраїниКазахстанський клуб підписав другого ексфутболіста "Динамо" та збірної України
Українська тенісистка Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у мікстіУкраїнська тенісистка Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у міксті
Новачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату ФранціїНовачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату Франції
Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту ЄвролігуЖіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу
Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFCВолкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC
Последние новости
Подгружаем последние новости