Воював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслування

Андрію Слупському було 54 роки.

Колишній український веслувальник Андрій Слупський помер після тяжкої хірургічної операції, інформує ZN.ua .

Про це повідомила Федерація каное України .

Слупському було 54 роки, а останнім часом він перебував на фронті та протистояв вторгненню Росії. Там колишній спортсмен воював на Запорізькому напрямку, де командував САУ у складі 33-ї ОМБр.

Андрій Слупський був майстром спорту та багаторазовим чемпіоном України. З 1985-го по 1994-й роки він входив до складу національної збірної країни.