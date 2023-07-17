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2023-07-17
Воював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслування
Андрію Слупському було 54 роки.
Колишній український веслувальник Андрій Слупський помер після тяжкої хірургічної операції, інформує
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Слупському було 54 роки, а останнім часом він перебував на фронті та протистояв вторгненню Росії. Там колишній спортсмен воював на Запорізькому напрямку, де командував САУ у складі 33-ї ОМБр.
Андрій Слупський був майстром спорту та багаторазовим чемпіоном України. З 1985-го по 1994-й роки він входив до складу національної збірної країни.
З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила на фронті вже понад 300 спортсменів, тренерів та працівників фізичної культури.
Данило Слесь, ZN.ua