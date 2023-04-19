"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу

Президент організації Маурісіо Сулейман нагадав про війну, яку продовжує РФ.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що його організація не санкціонуватиме бій між чемпіоном WBC, WBO та IBF Артуром Бетербієвим та володарем поясу WBA Super Дмітрієм Біволом за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі, інформує ZN.ua .

WBC зберігає санкції проти російських боксерів © Boxingscene

Бетербієв, який народився в Дагестані, але має канадський паспорт і мешкає в Монреалі, вів переговори з росіянином Біволом, але домовитися сторони не змогли.

Сулейман зазначив, що у майбутньому, якщо боксери таки вирішать провести цей поєдинок, WBC його не санкціонує через вторгнення Росії в Україну. Таким чином, без поясу WBC на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.