"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу
Президент організації Маурісіо Сулейман нагадав про війну, яку продовжує РФ.
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що його організація не санкціонуватиме бій між чемпіоном WBC, WBO та IBF Артуром Бетербієвим та володарем поясу WBA Super Дмітрієм Біволом за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі, інформує
Бетербієв, який народився в Дагестані, але має канадський паспорт і мешкає в Монреалі, вів переговори з росіянином Біволом, але домовитися сторони не змогли.
Сулейман зазначив, що у майбутньому, якщо боксери таки вирішать провести цей поєдинок, WBC його не санкціонує через вторгнення Росії в Україну. Таким чином, без поясу WBC на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.
"WBC не може санкціонувати бій із Дмітрієм Біволом через нашу позицію щодо Росії та її війну з Україною. WBC не прийняв би цей поєдинок, він би був без нашого титулу на кону. На сьогоднішній день така позиція WBC. Поки боксу немає в Україні, ми не приймемо бокс у Росії. Принаймні він не буде санкціонований WBC", – цитує Сулеймана