Чемпіон України з кікбоксингу загинув на фронті на Запорізькому напрямку

Спортсмен захищав країну від окупантів.

На війні з Росією загинув титулований український кікбоксер Максим Бордусь,

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Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року спортсмен пішов добровольцем. Служив у 112-й бригаді ТрО у Києві та Київській області, після чого вирушив під Лиман. У березні цього року записався до штурмової бригади "Азов", інформує ZN.ua .

Пізніше зі своїм підрозділом його було перекинуто на Запорізький напрямок. 11 червня, виконуючи бойове завдання, Максим загинув від попадання ворожого снаряда.

Зазначимо, що свого часу Максим ставав переможцем та призером десятків турнірів, вигравав чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. Був фанатом "Динамо" та перебував у спільноті ультрас київського клубу.