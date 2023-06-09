"Ракета прилетіла приблизно за 200 метрів": український тенісист ледь не загинув на фронті

Спортсмен захищає Україну від окупантів.

Український тенісист Олександр Долгополов розповів, що ледь не загинув на фронті на війні проти РФ , інформує ZN.ua .

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"Ракета прилетіла приблизно за 200 метрів, даруйте, не вдалося вловити вибух, ми подумали, що це реактивний літак. Важкий, але успішний день. Не можу багато сказати, але вільна українська земля трохи звільнилася від російської нечисті", - написав Долгополов.

Нагадаємо, свій останній офіційний матч Долгополов провів ще 2018-го року, а офіційно кар'єру завершив 2021 року. Всього на його рахунку три титули ATP в одиночному розряді та одна перемога на турнірі у парному розряді.

За свою кар'єру Долгополов заробив понад сім мільйонів доларів призових, а його найвища позиція в рейтингу ATP - 13-та 2012-го року.