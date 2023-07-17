Англійський футболіст з українським корінням знову став кандидатом до збірної України

Сергій Ребров підтвердив, що Макса Кілмана ще може бути залучено до національної команди.

Захисник "Вулверхемптону" Макс Кілман може отримати запрошення до збірної України, якщо відбудеться його натуралізація, інформує ZN.ua .

© Transfermarkt

Про це повідомив головний тренер національної збірної Сергій Ребров у коментарі FanDay.net :

"Так, Кілман – це кандидат. Але у нас у збірній багато гідних кандидатів на позицію центрального захисника. Наскільки це реально? Я не юрист, і не можу оцінити, коли у нього буде можливість грати за команду.

Кілмана я почну розглядати не раніше, ніж він отримає українське футбольне громадянство. Можливо, в УАФ знають, як це питання рухається".

26-річний Макс Кілман народився в Англії, але його батько родом із Одеси, а мати – із Києва. Він успішно виступає в АПЛ за "Вулверхемптон" з 2018 року. За даними ЗМІ, захисник цікавий чемпіону Італії "Наполі".