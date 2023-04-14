Беленюк опублікував указ про заборону українським збірним змагатися з росіянами та білорусами
Міністерство молоді та спорту запровадило повну заборону для збірних на участь у турнірах із представниками двох країн.
Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк опублікував тест указу Міністерства молоді та спорту про повну заборону для українських збірних брати участь у міжнародних турнірах, де виступатимуть представники Росії та Білорусі, інформує
Беленюк
В указі вводиться заборона делегаціям національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також паралімпійським збірним брати участь у міжнародних змаганнях, де виступають спортсмени з Росії та/або Білорусі. При цьому уточнення щодо представників індивідуальних видів спорту відсутнє.
Також рекомендується всім спортивним федераціям України проводити моніторинг турнірів щодо можливої участі росіян та білорусів, після чого повідомляти про це Міністерство молоді та спорту.
Крім того, спортивні федерації позбавлятимуться національного статусу у разі, якщо їхні представники виступатимуть на турнірах із росіянами та білорусами.
Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.