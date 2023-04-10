У Німеччині готові використати візову заборону для недопуску російських спортсменів до змагань
МОК рекомендував допускати атлетів з Росії та Білорусі до турнірів, але візи можуть допомогти зберегти заборону.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що у разі потреби країна може відмовляти у видачі віз, щоб не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на турніри, інформує
"Країни, в яких проводяться великі спортивні змагання, не безсилі. Вони можуть використовувати інструмент видачі віз, щоб запобігти участі росіян.
Якщо ми у Німеччині проводимо міжнародні змагання, то ми можемо діяти відповідно. Ми діятимемо тут, чітко висловлюючи свою позицію", – цитує Фезер
Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.
Варто зазначити, що раніше Фезер назвала таку позицію МОК "ляпасом для українських спортсменів" і висловила солідарність з Україною.