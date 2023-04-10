У Німеччині готові використати візову заборону для недопуску російських спортсменів до змагань

МОК рекомендував допускати атлетів з Росії та Білорусі до турнірів, але візи можуть допомогти зберегти заборону.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що у разі потреби країна може відмовляти у видачі віз, щоб не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на турніри, інформує ZN.ua.

У Німеччині готові використати візову заборону для недопуску російських спортсменів до змагань
Фезер підтримує позицію України
© ФК Днепр

"Країни, в яких проводяться великі спортивні змагання, не безсилі. Вони можуть використовувати інструмент видачі віз, щоб запобігти участі росіян.

Якщо ми у Німеччині проводимо міжнародні змагання, то ми можемо діяти відповідно. Ми діятимемо тут, чітко висловлюючи свою позицію", – цитує Фезер DW.

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

Варто зазначити, що раніше Фезер назвала таку позицію МОК "ляпасом для українських спортсменів" і висловила солідарність з Україною.


Данило Слесь, ZN.ua





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