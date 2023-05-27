"Баварія" в 11-й раз поспіль здобула чемпіонський титул у Німеччині

Розв'язка чемпіонської гонки відбулася в останньому турі.

У суботу, 27 травня, відбулися матчі заключного туру у німецькій Бундеслізі, інформує ZN.ua.
"Баварія" – чемпіон Німеччини
© fcbayern.de

Перед останнім туром першою у турнірній таблиці йшла дортмундська "Борусія", яка випереджала "Баварію" на два очки.

"Баварія" свій поєдинок виграла на виїзді у "Кельна" з рахунком 2:1, а ось дортмундці вдома сенсаційно не зуміли обіграти "Майнц" (2:2).

Таким чином команди набрали однакову кількість очок, проте за різницею м'ячів чемпіонство завоював мюнхенський клуб.

"Баварія стала чемпіоном в 11-й раз поспіль і в 33-й в історії. 11 перемог поспіль "Баварії" у чемпіонаті – це рекорд для топ-5 ліг.

Зазначимо, що у середині сезону "Баварія" змінила тренера, а замість Юліана Нагельсманна команду очолив Томас Тухель.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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