"Баварія" в 11-й раз поспіль здобула чемпіонський титул у Німеччині

Розв'язка чемпіонської гонки відбулася в останньому турі.

У суботу, 27 травня, відбулися матчі заключного туру у німецькій Бундеслізі, інформує ZN.ua .

"Баварія" – чемпіон Німеччини © fcbayern.de

Перед останнім туром першою у турнірній таблиці йшла дортмундська "Борусія", яка випереджала "Баварію" на два очки.

"Баварія" свій поєдинок виграла на виїзді у "Кельна" з рахунком 2:1, а ось дортмундці вдома сенсаційно не зуміли обіграти "Майнц" (2:2).

Таким чином команди набрали однакову кількість очок, проте за різницею м'ячів чемпіонство завоював мюнхенський клуб.

"Баварія стала чемпіоном в 11-й раз поспіль і в 33-й в історії. 11 перемог поспіль "Баварії" у чемпіонаті – це рекорд для топ-5 ліг.

Зазначимо, що у середині сезону "Баварія" змінила тренера, а замість Юліана Нагельсманна команду очолив Томас Тухель.