Ветеран провів черговий поєдинок у США.

Український екс-чемпіон світу з боксу Віктор Постол (31-5, 12 КО) зазнав дострокової поразки від домініканця Елвіса Родрігеса (15-1-1, 13 КО), інформує ZN.ua .

Вечір боксу відбувся на арені The Cosmopolitan of Las Vegas у Лас-Вегасі, США .

Українець зазнав поразки достроково технічним нокаутом у сьомому раунді.