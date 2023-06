Український боксер програв титульний бій у США

Сергій Дерев'янченко не зміг зупинити суперника із Мексики.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко провів бій у США проти небитого мексиканця Хайме Мунгії, інформує ZN.ua .

Поєдинок відбувся на Toyota Arena в Онтаріо, Каліфорнія (США), а на кону стояв титул WBC Silver.

Мунгія підтвердив статус фаворита та у 12-му раунді відправив українця до нокдауну. За підсумками всієї дистанції бою мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів – 115:112, 114:113, 114:113.