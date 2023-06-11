Український боксер програв титульний бій у США
Сергій Дерев'янченко не зміг зупинити суперника із Мексики.
Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко провів бій у США проти небитого мексиканця Хайме Мунгії, інформує
Поєдинок відбувся на Toyota Arena в Онтаріо, Каліфорнія (США), а на кону стояв титул WBC Silver.
Мунгія підтвердив статус фаворита та у 12-му раунді відправив українця до нокдауну. За підсумками всієї дистанції бою мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів – 115:112, 114:113, 114:113.
DOWN GOES DEREVYANCHENKO!!- Golden Boy (@GoldenBoyBoxing)
#MunguiaDerevyanchenko| LIVE on DAZN pic.twitter.com/UyjIJ5KVn8 June 11, 2023
37-річний Сергій Дерев'янченко свій минулий бій провів улітку 2022 року в США та переміг одноголосним рішенням суддів американця Джошуа Конлі, перервавши серію із трьох поразок.
На рахунку українця тепер 5 поразок за 14 перемог (10 – нокаутом). Хайме Мунгія зберіг чисту статистику – 42 перемоги (33 – нокаутом) без поразок.