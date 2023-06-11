Український боксер програв титульний бій у США

Сергій Дерев'янченко не зміг зупинити суперника із Мексики.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко провів бій у США проти небитого мексиканця Хайме Мунгії, інформує ZN.ua.

Український боксер програв титульний бій у США
Дерев'янченко програв бій рішенням суддів
© Boxingscene

Поєдинок відбувся на Toyota Arena в Онтаріо, Каліфорнія (США), а на кону стояв титул WBC Silver.

Мунгія підтвердив статус фаворита та у 12-му раунді відправив українця до нокдауну. За підсумками всієї дистанції бою мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів – 115:112, 114:113, 114:113.

DOWN GOES DEREVYANCHENKO!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/UyjIJ5KVn8

- Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023

37-річний Сергій Дерев'янченко свій минулий бій провів улітку 2022 року в США та переміг одноголосним рішенням суддів американця Джошуа Конлі, перервавши серію із трьох поразок.

На рахунку українця тепер 5 поразок за 14 перемог (10 – нокаутом). Хайме Мунгія зберіг чисту статистику – 42 перемоги (33 – нокаутом) без поразок.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
"Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони""Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони"
Йовічевіч підтвердив свій відхід з "Шахтаря" – ЗМІЙовічевіч підтвердив свій відхід з "Шахтаря" – ЗМІ
"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним
Ліонель Мессі перейшов до американського клубуЛіонель Мессі перейшов до американського клубу
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий український баскетболіст феєрично дебютував в ОАЕВідомий український баскетболіст феєрично дебютував в ОАЕ
"Ракета прилетіла приблизно за 200 метрів": український тенісист ледь не загинув на фронті"Ракета прилетіла приблизно за 200 метрів": український тенісист ледь не загинув на фронті
Зірковий український боксер заявив про те, що готовий битися з росіянамиЗірковий український боксер заявив про те, що готовий битися з росіянами
У боях за Бахмут загинув український боксерУ боях за Бахмут загинув український боксер
Ломаченко - Хейні: опубліковано записки суддів та статистика ударів боксерівЛомаченко - Хейні: опубліковано записки суддів та статистика ударів боксерів
Ломаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світуЛомаченко у рівному поєдинку програв Хейні і не зумів стати абсолютним чемпіоном світу
Український боєць Потеря програв нокаутом бій у UFCУкраїнський боєць Потеря програв нокаутом бій у UFC
Європейський боксерський союз залишив у силі санкції проти росіян та білорусівЄвропейський боксерський союз залишив у силі санкції проти росіян та білорусів
Український чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантнимУкраїнський чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантним
Український футболіст став чемпіоном ПольщіУкраїнський футболіст став чемпіоном Польщі
Последние новости
Подгружаем последние новости