Український боксер програв титульний бій у США

Сергій Дерев'янченко не зміг зупинити суперника із Мексики.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко провів бій у США проти небитого мексиканця Хайме Мунгії, інформує ZN.ua .

Дерев'янченко програв бій рішенням суддів © Boxingscene

Поєдинок відбувся на Toyota Arena в Онтаріо, Каліфорнія (США), а на кону стояв титул WBC Silver.

Мунгія підтвердив статус фаворита та у 12-му раунді відправив українця до нокдауну. За підсумками всієї дистанції бою мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів – 115:112, 114:113, 114:113.

37-річний Сергій Дерев'янченко свій минулий бій провів улітку 2022 року в США та переміг одноголосним рішенням суддів американця Джошуа Конлі, перервавши серію із трьох поразок.

На рахунку українця тепер 5 поразок за 14 перемог (10 – нокаутом). Хайме Мунгія зберіг чисту статистику – 42 перемоги (33 – нокаутом) без поразок.