Перспективний український футболіст гратиме в Англії

Гравець змінив клуб.

Валлійський "Свонсі" підписав українського нападаючого Миколу Кухаревича, інформує ZN.ua .

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Деталі переходу українця не розголошуються. За даними ЗМІ, українець також мав варіанти з "Плімутом", польським "Ракувом" та кількома бельгійськими клубами.

"Свонсі" виступає в англійському Чемпіоншипі, а минулого сезону команда посіла десяте місце.

Нагадаємо, контракт 22-річного футболіста належав французькому "Труа". Українець також виступав в оренді за бельгійський "Левен" та шотландський "Хіберніан".

У складі "Хіберніана" Кухаревич провів 15 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист

Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", а заявити про себе футболіст зміг у складі львівського "Руху", звідки перейшов до "Труа", підписавши контракт на п'ять років.