На Європейських іграх-2023 Україну представлять понад 250 спортсменів

Українці боротимуться за медалі у 27 видах спорту.

Національний олімпійський комітет України затвердив склад збірної, яка представить країну на Європейських іграх-2023 у Польщі, інформує ZN.ua.

На Європейських іграх-2023 Україну представлять понад 250 спортсменів

Про це повідомила пресслужба НОК.

Загалом Україну представлятимуть 262 спортсмени. Це на 64 спортсмени більше, ніж на попередніх змаганнях у Мінську у 2019-му році.

Українці виступлять на Іграх у 27 з 30 видів спорту: легка атлетика, артистичне плавання, веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом, стрибки у воду, фехтування, бокс, кульова та стендова стрільба, скелелазіння, бадмінтон, тхеквондо, брейкинг, дзюдо, велоспорт (ВМХ-фристайл, маунтенбайк), триатлон, сучасне п’ятиборство, стрільба з лука, настілький теніс, баскетбол 3х3, таїландський бокс Муей-Тай, стрибки на лижах з трампліна, пляжний футбол, кікбоксинг, карате, текбол.

Варто зазначити, що цього року у збірній України спостерігається абсолютна гендерна рівність – 131 чоловік та 131 жінка.

Європейські ігри-2023 пройдуть у Кракові та низці інших міст Польщі з 21 червня по 2 липня. У більшості видів спорту змагання стануть кваліфікацією на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Слід зазначити, що спортсмени з Росії та Білорусі не були допущені на змагання.

На Європейських іграх-2019 у Білорусі збірна України здобула 51 медаль – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових, що дозволило посісти третє місце у медальному заліку.


Данило Слесь, ZN.ua





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