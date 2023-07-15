МОК звинуватив уряди європейських країн у їхньому небажанні повертати росіян у спорт

Організація випустила офіційну заяву.

Міжнародний олімпійський комітет ( МОК ) звинуватив уряди деяких європейських країн у подвійних стандартах через те, що вони виступають проти повернення росіян та білорусів до змагань, інформує ZN.ua.

МОК звинуватив уряди європейських країн у їхньому небажанні повертати росіян у спорт
© МОК

"Прикро бачити, що деякі уряди не хочуть поважати більшість в олімпійському русі або автономію спорту, яку вони вимагають від інших країн і яку вони вихваляють у незліченних промовах і резолюціях ООН та Європейського Союзу. Ми не побачили від них жодного коментаря щодо їхнього ставлення до участі у змаганнях спортсменів, чиї країни беруть участь в інших 70 війнах, збройних конфліктах та кризах по всьому світу.

Усі сторони знову чітко заявили: уряди не можуть вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у змаганнях. Це було б кінцем міжнародного спорту, яким ми його знаємо. Усі зацікавлені сторони олімпійського руху дуже стурбовані цим. Російська сторона хоче, щоб МОК ігнорував війну. Українська сторона хоче, щоб МОК повністю ізолював усіх, хто має російський та білоруський паспорт. Обидві позиції діаметрально протилежні місії МОК та Олімпійської хартії", - йдеться у заяві МОК.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Міжнародний олімпійський комітет усунув представників Росії та Білорусі від усіх видів спорту.

У нейтральному статусі продовжили виступати лише тенісисти, а цього року атлетам із двох країн дозволили повернутися до індивідуальних турнірів у нейтральному статусі і лише тим, хто публічно не підтримав війну.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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