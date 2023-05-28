Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду у європейських топ-чемпіонатах

Також аргентинець повторив світовий рекорд щодо кількості трофеїв.

Аргентинський нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі відзначився черговими історичними здобутками, інформує ZN.ua.

Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду у європейських топ-чемпіонатах
Ліонель Мессі
© leparisien.fr

35-річний футболіст у поєдинку Ліги 1 зі "Страсбуром" (1:1) відзначився голом на 59-й хвилині.

Цей забитий м'яч вивів Мессі на перше місце у списку бомбардирів топ-5 чемпіонатів Європи за всю історію. Форвард записав на свій рахунок 496-й гол у 577-му матчі та обійшов Кріштіану Роналду – у португальця 495 забитих м'ячів у 626 іграх.

Крім того, Лео вдруге поспіль став чемпіоном Франції з ПСЖ, завдяки чому виграв свій 43-й титул у професійній кар'єрі. За цим показником він зрівнявся зі світовим рекордом бразильця Дані Алвеса, з яким виступав за "Барселону".


Данило Слесь, ZN.ua





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