Американський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболу

Серхіо Бускетс офіційно приєднався до "Інтеру Маямі".

Колишній капітан "Барселони" Серхіо Бускетс перейшов до американського "Інтер Маямі", інформує ZN.ua .

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Про це повідомив офіційний сайт клубу , яким володіє Девід Бекхем.

Бускетс перейшов до американської команди у статусі вільного агента, оскільки не продовжив співпрацю з "Барсою". Хавбек підписав контракт до кінця 2025 року.

Серхіо Бускетс є легендою "Барселони" та збірної Іспанії. За національну команду хавбек провів 143 матчі та забив два голи, а також став чемпіоном світу-2010 та чемпіоном Європи-2012.

З "Барселоною" футболіст дев'ять разів виграв чемпіонат іспанії, по сім разів – Кубок та Суперкубок Іспанії, три Ліги чемпіонів, а також низку інших трофеїв.

В "Інтері Маямі" іспанець гратиме зі своїм колишнім одноклубником Ліонелем Мессі, який перейшов у клуб після того, як пішов із ПСЖ.