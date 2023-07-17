Американський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболу
Серхіо Бускетс офіційно приєднався до "Інтеру Маямі".
Колишній капітан "Барселони" Серхіо Бускетс перейшов до американського "Інтер Маямі", інформує
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Бускетс перейшов до американської команди у статусі вільного агента, оскільки не продовжив співпрацю з "Барсою". Хавбек підписав контракт до кінця 2025 року.
Серхіо Бускетс є легендою "Барселони" та збірної Іспанії. За національну команду хавбек провів 143 матчі та забив два голи, а також став чемпіоном світу-2010 та чемпіоном Європи-2012.
З "Барселоною" футболіст дев'ять разів виграв чемпіонат іспанії, по сім разів – Кубок та Суперкубок Іспанії, три Ліги чемпіонів, а також низку інших трофеїв.
В "Інтері Маямі" іспанець гратиме зі своїм колишнім одноклубником Ліонелем Мессі, який перейшов у клуб після того, як пішов із ПСЖ.