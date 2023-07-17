Американський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболу

Серхіо Бускетс офіційно приєднався до "Інтеру Маямі".

Колишній капітан "Барселони" Серхіо Бускетс перейшов до американського "Інтер Маямі", інформує ZN.ua.

Американський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболу
© Inter Miami CF

Про це повідомив офіційний сайт клубу, яким володіє Девід Бекхем.

Бускетс перейшов до американської команди у статусі вільного агента, оскільки не продовжив співпрацю з "Барсою". Хавбек підписав контракт до кінця 2025 року.

Серхіо Бускетс є легендою "Барселони" та збірної Іспанії. За національну команду хавбек провів 143 матчі та забив два голи, а також став чемпіоном світу-2010 та чемпіоном Європи-2012.

З "Барселоною" футболіст дев'ять разів виграв чемпіонат іспанії, по сім разів – Кубок та Суперкубок Іспанії, три Ліги чемпіонів, а також низку інших трофеїв.

В "Інтері Маямі" іспанець гратиме зі своїм колишнім одноклубником Ліонелем Мессі, який перейшов у клуб після того, як пішов із ПСЖ.


Данило Слесь, ZN.ua





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