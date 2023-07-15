Американка встановила неймовірний рекорд в історії баскетболу

Спортсменці вдалося побити божевільне досягнення.

Американська розігруюча "Нью-Йорк Ліберті" Сабріна Іонеску побила рекорд НБА і WNBA у змаганні триочкових кидків, інформує ZN.ua .

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Баскетболістка виграла змагання на уїк-енді Усіх зірок Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA).

25-річна Сабріна закинула за відведений час 37 м'ячів із 40 можливих, лише два її кидки пройшли повз.

"Я просто концентрувалася на кожному окремому кидку. Коли я закінчила, я не розуміла скільки разів промахнулася, але знала, що не дуже багато. Рада виграти конкурс і дякую вболівальникам, які мене підтримали", - заявила Іонеску в інтерв'ю після змагань.

Зазначимо, що попереднім рекордом для НБА володіли Стеф Каррі (2021 року) і Тайріз Халібертон (2023 року), які закинули 31 кидок.

У жінок до цього рекордним був результат 30 влучень, який встановила Еллі Куіглі у 2022 році.