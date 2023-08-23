Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024

Українці не зуміли пробитися на Ігри у Парижі.

Сьогодні, 18 серпня, збірна України з баскетболу провела півфінальний матч у рамках попередньої олімпійської кваліфікації, інформує ZN.ua .

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Поєдинок відбувся у Стамбулі (Туреччина) та завершився перемогою хорватської команди з рахунком 85:70.

Найрезультативнішим гравцем української команди став Олександр Ковляр, на рахунку якого 20 очок.

Пре-кваліфікація Олімпіади-2024. 1/2 фіналу.

Хорватія – Україна – 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Україна: Ковляр (20 + 4 підбирання + 8 асистів), Кравцов (15 + 1 підбір), Пустовий (10 + 2 підбирання + 3 асисти), Зотов (8 + 4 підбирання + 3 асисти), Бобров (7 + 4 підбирання), Мішула (5 + 2 підбирання), Войналович (3 + 1 підбір + 1 асист), Крутоус (2 + 1 підбір + 3 асисти), Тиртишник (0), Чумаков (0)

Таким чином, збірна України втратила шанси на участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Нагадаємо, підопічні Віталія Степановського у групі обіграли команди Болгарії та Ісландії та програли Туреччині.

Зазначимо, що лише переможець прекваліфікаційного турніру отримає місце на олімпійському кваліфікаційному турнірі.