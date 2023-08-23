Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024

Українці не зуміли пробитися на Ігри у Парижі.

Сьогодні, 18 серпня, збірна України з баскетболу провела півфінальний матч у рамках попередньої олімпійської кваліфікації, інформує ZN.ua.

Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024
© fiba.com

Поєдинок відбувся у Стамбулі (Туреччина) та завершився перемогою хорватської команди з рахунком 85:70.

Найрезультативнішим гравцем української команди став Олександр Ковляр, на рахунку якого 20 очок.

Пре-кваліфікація Олімпіади-2024. 1/2 фіналу.

Хорватія – Україна – 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Україна: Ковляр (20 + 4 підбирання + 8 асистів), Кравцов (15 + 1 підбір), Пустовий (10 + 2 підбирання + 3 асисти), Зотов (8 + 4 підбирання + 3 асисти), Бобров (7 + 4 підбирання), Мішула (5 + 2 підбирання), Войналович (3 + 1 підбір + 1 асист), Крутоус (2 + 1 підбір + 3 асисти), Тиртишник (0), Чумаков (0)

Таким чином, збірна України втратила шанси на участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Нагадаємо, підопічні Віталія Степановського у групі обіграли команди Болгарії та Ісландії та програли Туреччині.

Зазначимо, що лише переможець прекваліфікаційного турніру отримає місце на олімпійському кваліфікаційному турнірі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця
Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024
ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧСФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧС
Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетикиМагучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
У Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболуУ Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболу
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату ІталіїФутболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату Італії
Футболіст збірної України Маліновський повернеться до чемпіонату Італії – ЗМІФутболіст збірної України Маліновський повернеться до чемпіонату Італії – ЗМІ
Воротар "Шахтаря" та збірної України Трубін перейшов до "Бенфіки"Воротар "Шахтаря" та збірної України Трубін перейшов до "Бенфіки"
Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – ГутцайтУкраїна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – Гутцайт
Футзалістка збірної України загинула на війні проти РосіїФутзалістка збірної України загинула на війні проти Росії
Жіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світуЖіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світу
Федерація фехтування України закликала FIE позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусуФедерація фехтування України закликала FIE позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу
Продивус відмовився від посади президента Федерації боксу УкраїниПродивус відмовився від посади президента Федерації боксу України
Іспанець очолив молодіжну збірну України з футболуІспанець очолив молодіжну збірну України з футболу
Африканська збірна відмовилася від матчу проти РосіїАфриканська збірна відмовилася від матчу проти Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости