Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Португалець провів історичний матч за збірну.
Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який провів 200 матчів за національну збірну, інформує
Напередодні форвард зіграв за Португалію у кваліфікації Євро-2024 проти Ісландії та став автором переможного голу своєї команди – 1:0.
38-річний футболіст отримав сертифікат про свій рекорд ще перед початком поєдинку від Книги рекордом Гіннеса, а також пам'ятну футболку національної збірної з номером "200".
?? Honrar o camino ???? Do inicial de tudo at? hoje: Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre!— Portugal (@selecaoportugal)
#VesteABandeira pic.twitter.com/YyMAfh54g0 June 20, 2023
Всього за збірну Португалії 38-річний футболіст забив 123 голи, а також віддав 43 результативні паси. Зараз нападник представляє клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.