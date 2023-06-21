Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Португалець провів історичний матч за збірну.

Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який провів 200 матчів за національну збірну, інформує ZN.ua .

Кріштіану Роналду © twitter.com/selecaoportugal

Напередодні форвард зіграв за Португалію у кваліфікації Євро-2024 проти Ісландії та став автором переможного голу своєї команди – 1:0.

38-річний футболіст отримав сертифікат про свій рекорд ще перед початком поєдинку від Книги рекордом Гіннеса, а також пам'ятну футболку національної збірної з номером "200".

?? Honrar o camino ???? Do inicial de tudo at? hoje: Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre! #VesteABandeira pic.twitter.com/YyMAfh54g0 — Portugal (@selecaoportugal) June 20, 2023

Всього за збірну Португалії 38-річний футболіст забив 123 голи, а також віддав 43 результативні паси. Зараз нападник представляє клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.