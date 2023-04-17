Футболіст збірної Італії потрапив в аварію за участю трамваю

Чіро Іммобіле отримав легке ушкодження.

Нападник "Лаціо" та збірної Італії Чіро Іммобіле потрапив у ДТП, коли їхав на своєму автомобілі з двома доньками, інформує ZN.ua.

Футболіст збірної Італії потрапив в аварію за участю трамваю
Іммобіле травмував руку
© witter.com/officialsslazio

Про це повідомляє Rai News.

За даними джерела, трамвай зійшов із рейок, коли на світлофорі було червоне світло, після чого сталося зіткнення з автомобілем футболіста.

33-річний капітан "Лаціо" отримав легке пошкодження руки, а його доньки при цьому не постраждали. Крім того, кількох пасажирів трамваю госпіталізували.

Чіро Іммобіле виступає за "Лаціо" з 2016 року і є найкращим бомбардиром в історії клубу. Також на його рахунку 55 матчів та 15 голів за збірну Італії.


Данило Слесь, ZN.ua





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