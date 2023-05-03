Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним спортсменом року

Португальський футболіст очолив рейтинг за підсумками останніх 12 місяців.

Футболіст збірної Португалії та саудівського клубу "Аль-Наср"Кріштіану Роналду став найоплачуванішим спортсменом за підсумками року, інформує ZN.ua.

Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним спортсменом року
© Al Nassr FC

Рейтинг представило видання Forbes.

Десять лідируючих за доходами спортсменів за 12 місяців заробили сумарно 1,11 мільярда доларів до вирахування податків, що стало новим рекордом.

Дохід Роналду становив 136 мільйонів доларів, що дозволило йому зайняти перше місце. При цьому 90 мільйонів із цієї суми принесли йому спонсорські угоди. У першу трійку увійшли ще два футболісти – форвард збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі (130 мільйонів), а також його партнер по паризькому клубу Кіліан Мбаппе (120 мільйонів), який представляє збірну Франції.

1. Кріштіану Роналду (футбол) – 136 мільйонів доларів (46 – спортивний дохід/90 – інше)

2. Ліонель Мессі (футбол) – 130 млн (65/65)

3. Кіліан Мбаппе (футбол) – 120 млн (100/20)

4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 119,5 млн (44,5/75)

5. Сауль Альварес (бокс) – 110 млн (100/10)

6. Дастін Джонсон (гольф) - 107 млн (102/5)

7. Філ Мікельсон (гольф) – 106 млн (104/2)

8. Стефен Каррі (баскетбол) – 100,4 млн (48.4/52)

9. Роджер Федерер (теніс) – 95,1 млн (0,1/95)

10 Кевін Дюрант (баскетбол) – 89,1 млн (44,1/45)


Данило Слесь, ZN.ua





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