Матч лідера УПЛ потрапив під підозру УАФ через нетипову активність ставок

Комітет етики та чесної гри вивчить ситуацію.

Комітет етики та чесної гри УАФ перевірить матч 24-го туру української Прем'єр-ліги, у якому "Дніпро-1" розгромив "Металіст" з рахунком 5:0, інформує ZN.ua .

"Дніпро-1" забив "Металісту" п'ять голів © СК "Дніпро-1"

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

Також буде розглянута ситуація у матчі "Шахтар" – "Минай" (1:0), де арбітр Микола Балакін не зарахував чистий гол суперника "гірників".

"В матчі "Шахтар" – "Минай" не було зараховано гол, який може вирішити долю чемпіонату. І цей епізод особливо наголошує на важливості використання системи VAR у кожному матчі чемпіонату. У свою чергу матч "Дніпро-1" – "Металіст" привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок.

Вдячний Комітету за швидку реакцію та оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі! Комітет арбітрів та Комітет з етики та чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку кожному з них", – написав Павелко.