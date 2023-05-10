12-річна українська гімнастка потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Українка зробила це вдруге.

12-річна українська гімнастка Софія Тепла встановила новий рекорд Книги Гіннеса, інформує ZN.ua.

12-річна українська гімнастка потрапила до Книги рекордів Гіннеса
© Фото из соцсетей

Уродженка Одеської області змогла віджатися від пола у потрійній гімнастичній складці на одних руках. Юна спортсменка виконала 21 повторення за 30 секунд.

"Тепер уже офіційно! Софія Тепла знову потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Небагато часу довелося тримати інтригу, тому що офіційні представники Великої Британії дуже ретельно оцінювали виконання вправи. І, нарешті, підтвердження та вручення сертифікату", - повідомила мама Софії.

Тепла - наймолодша українка, а також перша дитина в Україні, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Зазначимо, що це її вже другий рекорд та друге попадання до Книги рекордів Гіннеса.

Перший світовий рекорд дівчинка встановила у лютому 2022 року в Мілані, коли за 10,49 секунди вона подолала 20 метрів contortion roll - прогин тіла назад, доки ноги не торкнуться голови.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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