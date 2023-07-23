Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Іспанії

Українка обіграла у фіналі представницю Франції.

Українська тенісистка Дар'я Снігур стала чемпіонкою турніру ITF 100 в іспанському місті Віторія-Гастейс, інформує ZN.ua.

Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Іспанії
Дар'я Снігур
© Jimmie48 Tennis Photography

У вирішальному поєдинку Снігур, яка є 155-ю ракеткою світу, зустрічалася з Джессікою Понше (№137 WTA) з Франції і здобула вольову перемогу.

Поєдинок тривав 1 годину та 39 хвилин, а француженка по ходу поєдинку вела з рахунком 6:3, 4:0, але Дар'я змогла вийти зі складного становища та здобути титул – 3:6, 6:4, 6:1.

Завдяки цій перемозі Снігур стане 128-ю ракеткою світу. Для 21-річної українки це сьомий титул на рівні ITF у кар'єрі.


Данило Слесь, ZN.ua





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