Новостей.COM ⇒
2023-07-23
Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Іспанії
Українка обіграла у фіналі представницю Франції.
Українська тенісистка Дар'я Снігур стала чемпіонкою турніру ITF 100 в іспанському місті Віторія-Гастейс, інформує
Дар'я Снігур© Jimmie48 Tennis Photography
У вирішальному поєдинку Снігур, яка є 155-ю ракеткою світу, зустрічалася з Джессікою Понше (№137 WTA) з Франції і здобула вольову перемогу.
Поєдинок тривав 1 годину та 39 хвилин, а француженка по ходу поєдинку вела з рахунком 6:3, 4:0, але Дар'я змогла вийти зі складного становища та здобути титул – 3:6, 6:4, 6:1.
Завдяки цій перемозі Снігур стане 128-ю ракеткою світу. Для 21-річної українки це сьомий титул на рівні ITF у кар'єрі.
Данило Слесь, ZN.ua